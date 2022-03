DJ IG Metall erzielt starkes Ergebnis bei VW-Betriebsratswahl in Wolfsburg

HANNOVER (AFP)--Die IG Metall hat bei der Betriebsratswahl am VW-Standort Wolfsburg einen deutlichen Sieg eingefahren. Die Liste der IG Metall mit der amtierenden Betriebsratschefin Daniela Cavallo an der Spitze holte 85,5 Prozent der Stimmen und sicherte sich damit 66 der 73 Betriebsratsmandate, wie die Gewerkschaft am Freitagabend mitteilte. Die Abstimmung war in den vergangenen Tagen größtenteils per Briefwahl abgehalten worden. Die sieben weiteren Listen, die bei der Wahl antraten, erhielten zwischen 0,4 und 6,1 Prozent der Stimmen.

"Die Beschäftigten haben uns mit einer überwältigenden Mehrheit erneut ihr Vertrauen ausgesprochen, mit dem wir unsere Arbeit fortsetzen", erklärte Cavallo. Die vergangenen Jahre seien "von der Corona-Pandemie, Halbleitermangel, Kurzarbeit und nun Putins Krieg gegen die Ukraine geprägt", fügte sie hinzu. Dies alles belaste die Beschäftigten, die sich durchaus auch Sorgen um ihre Zukunft machten. "Unter diesen Vorzeichen haben wir ein sehr starkes Wahlergebnis eingefahren, das uns einen klaren Auftrag gibt", erklärte Cavallo.

Cavallo hatte im vergangenen Mai den langjährigen Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh abgelöst, der in den Vorstand der VW-Tochter Traton wechselte. Bei der Betriebsratswahl 2018 hatte die IG Metall im Stammwerk Wolfsburg 85,85 Prozent erzielt.

