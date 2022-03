DJ S&P Global Ratings erhöht Ausblick für Spanien auf stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--S&P Global Ratings hat den Ausblick für Spanien von negativ auf stabil erhöht. Gleichzeitig bestätigte S&P die Lang- und Kurzzeit-Ratings für Spanien in Fremd- und Lokalwährung mit "A/A-1". Die Ratingagentur geht davon aus, dass die spanische Regierung in den nächsten vier Jahren eine wachstumsfördernde Politik und eine gewisse Haushaltskonsolidierung verfolgen wird, während die Wirtschaft bis 2027 von eingehenden EU-Zuschüssen in Höhe von 11,5 Prozent des BIP profitieren dürfte. Die langfristigen Wachstumsaussichten seien solide, und die Außenbilanz des Landes bleibe trotz der Auswirkungen von Covid-19 auf den Tourismus im Überschuss.

