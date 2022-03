ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Stiftung des Fußball-Weltverbandes FIFA hat eine Million US-Dollar für Hilfsleistungen für die Opfer des Krieges in der Ukraine zur Verfügung gestellt. Wie die FIFA am Samstag mitteilte, wurde ein erstes Hilfspaket per Lkw bereits an den ukrainischen Verband UAF übergeben. Dabei handelt es sich um Verbandsmaterial, das den dringendsten Bedarf decken soll.

"Wir wollen unseren Beitrag leisten, indem wir den Menschen in der Ukraine und denjenigen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, helfen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Die FIFA-Stiftung ist bereit, in Absprache mit der Fußballgemeinschaft in der Ukraine und der Region dringend benötigte Hilfe zu leisten."