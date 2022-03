Bayer (WKN: BAY001)-Aktien haben seit 2015 stark gelitten. Während der breite Markt vom Aufschwung profitierte, verloren sie mehr als 60 % an Wert (19.03.2022). Der entscheidende Belastungsfaktor bleibt weiterhin eine fehlende Einigung über zukünftige amerikanische Glyphosat-Klagen. Bayer wartet in den USA auf eine Entscheidung des obersten Gerichts. Nimmt es den Fall an, könnte Bayer durch ein positives Urteil wahrscheinlich bald seine amerikanische Glyphosat-Akte schließen. Lehnt sie ihn ab, drohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...