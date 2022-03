Wenn ein Insider im Moment bei einer Growth-Aktie seinen Einsatz erhöht, so ist das in der Regel ein gutes Zeichen, zumindest eines, das beschwichtigt. Eigenes Kapital in die fallenden Kurse zu investieren kann ein Signal für Investoren sein, dass das Top-Management selbst an Bord ist und bleibt. Oder sogar zu günstigen Kursen noch selbst die investierte Basis erhöht. DocuSign (WKN: A2JHLZ) ist im Moment so eine Growth-Aktie, bei der ein Insider nicht genug bekommt. Dabei handelt es sich sogar um ...

