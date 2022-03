Warren Buffett hat sich das letzte Mal in seinem Brief an die Aktionäre sehr direkt zu den Märkten und seiner Strategie geäußert. Im Februar dieses Jahres ist das Schriftstück veröffentlicht worden und gab Investoren erneut einen Einblick in das Fundament der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Aber es gibt andere Aussagen, die Warren Buffett allgemein zum Aktienmarkt getätigt hat. Insbesondere mit Blick auf mögliche Discounts können wir derzeit sagen: Der Markt ist teilweise ein Schönheitswettbewerb. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...