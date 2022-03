Baierbrunn (ots) -Nach acht Jahren Pause ist Michael Hanemann als pensionierter Polizist wieder in "Mord mit Aussicht" zu sehen. Doch er hatte es nicht immer leicht.Ein "vorsichtiges Herantasten" nennt Michael Hanemann im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" den Wiedereinstieg nach acht Jahren Pause. Nun geht es mit der TV-Serie "Mord mit Aussicht" weiter. "Aber es ist gelungen, ich habe ein gutes Gefühl. Die Chemie im neuen Team stimmt, die Drehbücher haben einen anderen Biss, sind konzentrierter, mit vielen sehr witzigen Szenen", sagt der Schauspieler. Er verkörpert den pensionierten Polizist Hans Zielonka, der sich ungefragt in die Mordfälle einmischt. "Er ist immer noch so herrlich mürrisch", findet Handemann.Dieses Jahr feiert der Schauspieler seinen 77. Geburtstag - ein Grund, sich zurückzuziehen, ist das für ihn aber nicht. "Ich möchte möglichst oft meine Lesungen zu Gehör bringen, aktuell den Dichter Paul Celan. Ich bin da ein bisschen missionarisch unterwegs." Stolz macht ihn, dass er in seinem Beruf anerkannt ist und seine Kinder in schwierigen Zeiten durchbringen konnte. "Das war nicht leicht, denn ich habe ganz klein angefangen. Oft dachte ich, ich müsste den Beruf wechseln. Sogar als Heiratsvermittler habe ich mich versucht."Das komplette Interview mit Michael Hanemann lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgebers". Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 03/2022 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5175236