Es ist möglich, dass REIT-Investoren eine goldene Zukunft bevorsteht. Das liegt unter anderem daran, dass einige Chancen bedeutend preiswerter sind. Sehr stabile 4,5 % Dividendenrendite, teilweise über 5 % oder in Ausnahmen noch starke 6 % erscheinen möglich. Oder andere Formate, die mit einem stärkeren Wachstum einhergehen. Allerdings ist das vielleicht erst ein Vorgeschmack dessen, was kommt. REIT-Investoren kann in Zeiten der Zinserhöhung ebenfalls eine goldene Zukunft bevorstehen. Zumindest, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...