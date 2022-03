Kleinvieh macht auch Mist, das gilt auch an der Börse, im Zweifel können selbst kleinere Beträge für ein Millionen-Vermögen einstehen. Sogar ein Euro pro Tag ist ausreichend, um ein solches Ziel zu erreichen. Zumindest wenn man wirklich sehr früh mit dem Investieren beginnt und es möglichst lange fortsetzt. Es klingt fast unglaublich, was mit einem Euro pro Tag möglich ist. Beziehungsweise welches Millionen-Vermögen man hiermit erreichen kann. Lass uns an dieser Stelle bereits einen Vergleich aufstellen: ...

