Mainz (ots) -Beleidigungen, Drohungen, tätliche Angriffe: Täglich werden Menschen Opfer von physischer oder psychischer Gewalt. Noch schlimmer wird die Lage für die Betroffenen, wenn sie in diesen Momenten auf sich allein gestellt bleiben.Dann ist Zivilcourage gefragt: Der WEISSE RING, Deutschlands größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, möchte alle Bürgerinnen und Bürger zu entschlossenem Eingreifen ermutigen. "Jeder Einzelne kann etwas gegen die zunehmende Verrohung der Gesellschaft tun, indem er sich einmischt", sagt Jörg Ziercke, Bundesvorsitzender des WEISSEN RINGS. "Wer selbstlos anderen Menschen zur Seite steht, wenn er Unrecht beobachtet, betreibt nicht nur aktiven Opferschutz - er beschützt auch den Rechtsstaat, weil er ein deutliches Zeichen gegen eine Kultur des Wegschauens setzt. Das gilt bei Übergriffen im eigenen Umfeld ebenso wie auf offener Straße oder im Internet."Mit dem 31. "Tag der Kriminalitätsopfer" am Dienstag, 22. März, will der WEISSE RING auf die Bedeutung von Zivilcourage aufmerksam machen. An den rund 400 Standorten des Vereins in Deutschland organisieren die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins an diesem Tag - unter den Bedingungen der aktuellen Corona-Lage - Aktionen zum Thema "Zivilcourage".In den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rückt Zivilcourage sonst zumeist nur bei besonders spektakulären Fällen. So stoppten beispielsweise in Würzburg Passantinnen und Passanten einen Mann, der mit einem Messer Menschen angriff und tötete. Aber solche Fälle sorgen auch für Unsicherheit und Ängste. Was genau ist das eigentlich, Zivilcourage? Wann, wo und wie soll jemand Zivilcourage zeigen? Und ist das nicht gefährlich? Der WEISSE RING hat "Zivilcourage" zu seinem Jahresthema 2022 ausgerufen, um Antworten auf diese Fragen zu geben. Informationen finden sich auf der Homepage des Vereins im Internet unter www.weisser-ring.de/zivilcourage.Die fast 3000 professionell ausgebildeten Opferhelferinnen und Opferhelfer des WEISSEN RINGS stehen allen Betroffenen in Notlagen persönlich zur Seite. Das gilt natürlich auch für Menschen, die als Helfer oder Zeugen von der Tat betroffen sind.Hintergrund-Info zum "Tag der Kriminalitätsopfer"Seit 1991 macht der WEISSE RING mit dem Tag der Kriminalitätsopfer alljährlich am 22. März auf Menschen aufmerksam, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt wurden. Er soll das Bewusstsein für Opferbelange in Deutschland stärken und Informationen zu Prävention, Schutz und praktischen Hilfen geben. Inzwischen ist der Aktionstag fester Bestandteil im Kalender von Institutionen aus den Bereichen Politik, Justiz und Verwaltung, aber auch Vereinen und Schulen geworden.Pressekontakt:WEISSER RING e. V.Team Presse & KommunikationE-Mail: presse@weisser-ring.deWeb: www.forum-opferhilfe.deOriginal-Content von: Weisser Ring e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6758/5175320