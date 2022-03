CHARKIW (dpa-AFX) - Beim Beschuss eines mehrstöckigen Wohnhauses in Charkiw im Osten der Ukraine hat es ukrainischen Angaben zufolge Todesopfer gegeben - darunter sei ein neun Jahre alter Junge. In der Nacht zum Sonntag habe es mehrere Angriffe gegeben. Gebäude seien dabei in Brand geraten, teilte das Militär mit. Die Armee sprach von mindestens zwei Todesopfern, die lokale Polizei von fünf. Diese Zahl wurde auch im ukrainischen Fernsehen genannt. "Angriffe aus der Luft über Charkiw haben deutlich abgenommen", teilte die Armee mit.

Den Behörden der Stadt zufolge sind seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine vor mehr als drei Wochen allein in Charkiw 266 Zivilisten getötet worden./cht/DP/mis