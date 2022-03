DJ CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert mehr deutsche Waffen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert, dass die Bundesregierung mehr Waffen an die Ukraine liefern muss, räumte aber ein, dass die Bundeswehr offenbar an die Grenze dessen stößt, was sie überhaupt noch liefern kann. "Andere Länder tun da sehr viel mehr. Es gibt in Ostpolen zwei oder drei Flughäfen, die regelrecht zu Umschlagplätzen geworden sind für Waffenlieferungen, um die ukrainische Armee zu unterstützen", sagte Merz in einem Interview mit dem Tagesspiegel. "Und die russische Armee ist längst nicht da, wo sie eigentlich sein wollte. Die Waffenlieferungen geben eine Chance, dass die Ukraine eben nicht von Russland besetzt und beherrscht wird", so Merz.

Der CDU-Politiker glaubt nicht, dass Wladimir Putin an irgendeiner diplomatischen Lösung interessiert ist und dass die parallel stattfindenden Verhandlungen Show seien. Alle Verhandlungen von russischer Seite seien "in den letzten Jahren nur Scheinverhandlungen gewesen", sagte Merz. Er forderte mit Blick auf Georgien und Moldawien, die Russlands nächste Ziele sein könnten, präventiv die Einrichtung einer Flugverbotszone zu prüfen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2022 09:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.