Ukraine-Krieg (ots) -



Es sind keineswegs nur Generäle und Geheimdienstler, die Putin stützen. Zu den willigen Helfern zählen Abgeordnete, Gouverneure, Richter und Staatsanwälte. Aber auch eine große Mehrheit der systemfernen Menschen in Russland billigt diesen Krieg. Dabei gibt es genügend Nachrichten, die die Menschen erreichen. Und sie zum Nachfragen zwingen sollten. Zumal Putin den Krieg öffentlich erklärt hat. Es geht darum, die Menschen in die Pflicht nehmen. Sie haben es in der Hand, diesen Krieg zu stoppen, und sie werden sich dieser Verantwortung stellen müssen. So wie wir im Westen auch.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5175506

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de