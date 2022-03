Ein voller Tank und einen Goldbarren in der Hand, für viele die Symbolik für Reichtum, gerade bei den Preisentwicklungen am Rohstoffmarkt. Doch das Bild bröckelt, denn sowohl der Preis für das Barrel Rohöl als auch der Goldkurs hat in den letzten Tagen die Abwärtsrichtung eingschlagen. Ist das also das Ende der positiven Richtung oder nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...