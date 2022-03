Fast vier Wochen ist es nun schon her, dass der russische Machthaber Wladimir Putin seinen völkerrechtswidrigen und in jeder Form verabscheuungswürdigen Überfall auf die Ukraine befohlen hat. Es lässt sich nicht davon sprechen, dass die Märkte sich davon schon wieder erholt hätten. Zumindest haben die Börsianer mittlerweile aber den ersten Schock verkraftet.Nach zunächst heftigen Verlusten allerorten gab es in den letzten Tagen zunehmen Erholungen zu sehen. Eine davon wurde der Aktie von Steinhoff (NL0011375019) beschert, welche die Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...