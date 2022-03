Das amerikanische Modeunternehmen Ralph Lauren Corp. (ISIN: US7512121010, NYSE: RL) wird am 15. April 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,6875 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 1. April 2022. Im Juli 2021 nahm der Konzern die Dividendenzahlung wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 aufgrund der COVID-19 Pandemie ausgesetzt wurde. Zuvor wurden ebenfalls 0,6875 US-Dollar im ...

