Kurzmeldung: Gibt es neue Hoffnung für Anteilseigner von Gazprom (WKN: 903276)? An der Heimatbörse des Staatskonzerns in Moskau wird am heutigen Montag ab 10 Uhr der Handel wieder aufgenommen. Was bedeutet das für Gazprom-Aktionäre konkret? Nach der dreiwöchigen Börsenschließung infolge des Krieges in der Ukraine geht es heute wieder los in Moskau. Allerdings: Die Russen agieren im Schneckentempo. So wird ab 10 Uhr zunächst nur der Handel mit Bundesanleihen ...

