Wochenausblick: Deutsche Berichtssaison setzt sich fort

Werbung



In dieser Woche erwarten uns neben wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone, den USA und Deutschland weitere Unternehmenszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021.



Montag

Zu Wochenanfang erwarten uns um 08:00 Uhr die Erzeugerpreise aus Deutschland für den Monat Februar. Unternehmensseitig präsentiert am Morgen Salzgitter Jahreszahlen zum vergangenen Geschäftsjahr 2021 während am Abend Nike mit Q3-Zahlen folgt.





Dienstag

Am Dienstagmorgen präsentiert Nemetschek seine Jahreszahlen zum Geschäftsjahr 2021. Am Abend folgt anschließend Adobe mit den Zahlen für das erste Quartal des Jahres 2022. Konjunkturseitig wird das Bundesfinanzministerium den Monatsbericht für den März 2022 vorstellen.

Mittwoch

Der Mittwoch beginnt mit den Jahreszahlen von Leoni und Norma, die uns Einblick in die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs geben. Im Tagesverlauf stellt das Ifo-Institut zudem seine aktuelle Konjunkturprognose vor. Am Abend erreichen uns mit dem aktuellen Ölbericht Daten aus den USA.

Donnerstag

Während uns am Donnerstag die Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe der laufenden Woche aus den USA erreichen, erwarten uns unternehmensseitig Zahlen aus Deutschland: Im Laufe des Tages präsentieren HeidelbergCement, Daimler Truck, SLM Solutions und PVA TePla ihre Geschäftsergebnisse für das Jahr 2021. Konjunkturseitig veröffentlicht das Statistische Bundesamt Daten zum Einkaufsmanagerindex des Dienstleistung- und Verarbeitenden Gewerbes.

Freitag

Zum Wochenende wird das Institut für Wirtschaftsforschung Daten zum aktuellen Geschäftsklima in Deutschland veröffentlichen. Des Weiteren werden am Freitag sowie Angaben zur Geldmenge in der Eurozone veröffentlicht und die Hauptversammlungen von Sartorius und Steinhoff finden statt.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?