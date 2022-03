DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Frühlingsanfang" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der saudiarabische Ölkonzern Aramco hat seine Gewinne im Jahr 2021 mehr als verdoppelt. Der Nettogewinn von Aramco stieg im Vergleich zum Vorjahr um 124 Prozent auf 110 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Im Jahr 2020 waren die Konzerngewinne wegen der Corona-Pandemie auf 49 Milliarden US-Dollar abgestürzt. Das jetzt vorgelegte Konzernergebnis lag aber sogar über dem Niveau aus den Zeiten vor der Pandemie.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.439,50 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.339,25 -0,5% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 21.202,42 -1,0% Kospi 2.686,05 -0,8% Shanghai-Composite 3.248,09 -0,1% S&P/ASX 200 7.278,50 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit Verlusten starten die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Woche. Die Anleger hielten sich zurück, weil die russischen Angriffe auf die Ukraine unvermindert weitergingen und Verhandlungen der Kriegsparteien bisher keine Fortschritte zeitigten, beschreiben Händler die Stimmung. Die Börse in Japan ist am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. An den chinesischen Börsen bremst die jüngste Corona-Pandemiewelle, wegen der in zahlreichen Städten des Landes neue Lockdowns angeordnet wurden, die Kauflaune. Etwas Hoffnung schöpfen Anleger aus neuen Diagnose- und Behandlungsrichtlinien der chinesischen Gesundheitsbehörden, die Krankenhausaufenthalte wegen Covid-19 deutlich verkürzen und damit auch den wirtschaftlichen Schaden begrenzen könnten. In Hongkong hat der Hang-Seng-Index anfangs deutliche Gewinne abgegeben und liegt nun ebenfalls im Minus. Vor allem Technologiewerte kommen wieder zurück. Die Analysten der Citigroup halten es für immer noch durchaus möglich, dass die USA Aktien chinesischer Unternehmen wegen der Nicht-Einhaltung neuer Bilanzierungsregeln von ihren Börsen verbannen, obwohl nach Angaben chinesischer Vertreter bei Verhandlungen in der vergangenen Woche Fortschritte erzielt wurden. Unter den Einzelwerten fallen Tencent um 2 Prozent. Alibaba haben ihr Plus von zeitweise über 6 Prozent auf 0,6 Prozent reduziert.

US-NACHBÖRSE

Ruhig ist der nachbörsliche Handel am Freitag verlaufen. Beobachter verwiesen auf die dünne Nachrichtenlage. Unter den Umsatzspitzenreitern fanden sich Apple. Die Titel legten um 0,4 Prozent zu, nachdem sie die reguläre Sitzung unverändert beendet hatten. Relativ hohe Umsätze wurden auch in Cisco und Intel verzeichnet, die sich nachbörslich jedoch unverändert zeigten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.754,93 +0,8% 274,17 -4,4% S&P-500 4.463,12 +1,2% 51,45 -6,4% Nasdaq-Comp. 13.893,84 +2,0% 279,06 -11,2% Nasdaq-100 14.420,08 +2,1% 301,48 -11,6% Fr. Do. Umsatz NYSE (Aktien) 3,44 Mrd 1,11 Mrd Gewinner 2.208 2.624 Verlierer 1.094 719 Unverändert 133 100

Freundlich - Viele Kaufargumente konnten Händler nicht finden, Händler zeigten sich überrascht von der Marktstärke. Nach der jüngste Rally sind die Aktienkurse auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg zurückgekehrt. Offensichtlich setzeten Anleger auf Wachstum nach der Pandemie, die sehr niedrige Arbeitslosigkeit und die noch nicht gekürzten Prognosen für das Gewinnwachstum, hieß es. Der chinesische Präsident Xi Jinping lehnte militärische Auseinandersetzungen zwischen Staaten ab und schlug sich damit nicht einseitig auf die Seite der Russen. Händler hatten neue Sanktionen gegen China befürchtet, danach sah es aber nicht aus. Dies stützte etwas. Gamestop stiegen nach anfänglich kräftigen Verlusten um 3,6 Prozent. Der US-Einzelhändler hatte überraschend Verluste geschrieben. Die Aktie zählt aber zu den Lieblingen von Netz-Aktivisten, die sich häufig zu gemeinsamen Käufen verabreden. Bei Fedex (-4%) verfehlte der Gewinn die Schätzungen. Die Titel der beiden Corona-Impfstoffhersteller Moderna und Biontech zogen um 6,3 bzw. 5,7 Prozent an. Die US-Regierung hatte Pläne für die Einführung einer zweiten Covid-19-Auffrischungsimpfung vorgelegt. Moderna hatte die Zulassung einer zweiten Boosterimpfung beantragt.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,94 +2,2 1,92 121,0 5 Jahre 2,14 -0,1 2,14 88,3 7 Jahre 2,17 -2,1 2,20 73,5 10 Jahre 2,15 -3,0 2,18 63,5 30 Jahre 2,42 -5,4 2,47 51,6

Käufe am Rentenmarkt zeigten das Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Am kurzen Ende des Marktes verkauften Investoren aber derweil wegen der Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1039 -0,1% 1,1045 1,1077 -2,9% EUR/JPY 131,65 -0,1% 131,76 131,80 +0,6% EUR/GBP 0,8393 +0,1% 0,8386 0,8426 -0,1% GBP/USD 1,3152 -0,1% 1,3170 1,3146 -2,8% USD/JPY 119,27 -0,0% 119,28 118,98 +3,6% USD/KRW 1.211,31 +0,0% 1.211,31 1.214,16 +1,9% USD/CNY 6,3645 +0,1% 6,3612 6,3609 +0,1% USD/CNH 6,3759 +0,0% 6,3739 6,3758 +0,3% USD/HKD 7,8252 +0,0% 7,8240 7,8199 +0,4% AUD/USD 0,7396 -0,1% 0,7407 0,7386 +1,9% NZD/USD 0,6898 +0,1% 0,6895 0,6887 +1,1% Bitcoin BTC/USD 40.928,72 -1,2% 41.411,65 40.685,09 -11,5%

Der Dollar erholte sich von den jüngsten Verlusten, der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent. Der Greenback war als sicherer Hafen gesucht - gerade vor dem Hintergrund einer den Krieg verherrlichenden Putin-Rede.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,40 104,70 +3,5% 3,70 +45,6% Brent/ICE 111,42 107,93 +3,2% 3,49 +30,4%

Die Ölpreise zogen nach der Rally des Vortages weiter an, die Preise für Brent und WTI lagen klar über der Marke von 100 Dollar je Fass. Der Erdölmarkt bleibe ein Spielball des Ukraine-Krieges, sagte ein Händler. Da die Verhandlungen um eine Waffenruhe weiter keine Fortschritte machten, erhöhe dies Sorgen vor möglichen Lieferengpässen - was die Preise treibe. Auch die gesunkene Anzahl aktiver US-Ölförderanlagen befeuerte den Ölpreis.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.924,33 1.919,41 +0,3% +4,92 +5,2% Silber (Spot) 24,98 24,98 +0,0% +0,00 +7,2% Platin (Spot) 1.030,65 1.029,33 +0,1% +1,32 +6,2% Kupfer-Future 4,68 4,74 -1,2% -0,06 +5,2%

Die Dollarstärke drückte den Goldpreis. Auf Wochensicht büßte dieser 3 Prozent ein - auch wegen der falkenhaften US-Notenbank.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AMAZON

Ein südafrikanisches Gericht hat den Bau der Afrika-Zentrale des US-Onlineriesen Amazon in Kapstadt vorerst gestoppt. Die Richter gaben damit indigenen Gemeinschaften Recht, für die der Baugrund heilig ist, wie es in der am Sonntag veröffentlichten Gerichtsentscheidung hieß. Mit den indigenen Gruppen Khoi und San hätten keine angemessenen Konsultation stattgefunden.

GM / SOFTBANK

General Motors (GM) übernimmt den Anteil des Softbank Vision Fund an seiner Sparte für selbstfahrende Autos Cruise für 2,1 Milliarden US-Dollar.

MICROSOFT

Drei Unternehmen haben Beschwerde bei der EU-Kommission wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens gegen den US-Konzern Microsoft eingereicht. Microsoft "untergräbt den fairen Wettbewerb und schränkt die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher" auf dem Markt für Cloud-Computing-Dienste ein, erklärte eines der Unternehmen, das französische OVHcloud, am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" kritisieren die Unternehmen Klauseln in Microsofts Lizenzverträgen für das Softwarepaket Office 365.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2022 02:55 ET (06:55 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.