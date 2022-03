DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Rückkaufangebot der WFA AG für Aktien der ArtXX AG abgeschlossen -WFA-Aktie wird von ESMA hochgestuft

Monheim am Rhein (pta008/21.03.2022/08:00) - Die Weng Fine Art AG hatte den Streubesitzaktionären ihres Tochterunternehmens ArtXX AG am 3. Februar 2022 angeboten, ihre Aktien, die sie im Rahmen der Privatplatzierung im Mai 2019 für 6,00 EUR erhalten haben, bzw. die sie als Sachausschüttung im Dezember 2020 für 6,00 EUR zugeteilt bekamen, zum Preis von 12,50 EUR zurückzukaufen.

Bis zum Ablauf der am 15. März 2022 abgelaufenen Frist sind der Weng Fine Art AG von 77 Aktionären insgesamt 65.000 Aktien im Gesamtwert von 812.500 EUR angedient worden. Dies entspricht etwa 13,5 % des Streubesitzes (Freefloats) von 480.000 Aktien. Während in den ersten Wochen der Laufzeit des Angebotes nur sehr wenige Annahmeerklärungen eingetroffen sind, nahmen diese seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und den nachfolgenden Turbulenzen an den Finanzmärkten deutlich zu.

Nach Abwicklung des Rückkaufangebotes wird sich das Aktionariat der ArtXX AG voraussichtlich wie folgt aufteilen:

63,4 % des Kapitals Weng Fine Art AG

23,2 % des Kapitals Rüdiger K. Weng + Rüdiger K. Weng A+A GmbH

13,4 % des Kapitals Streubesitz (etwa 420 Aktionäre)

Am 1. März 2022 wurden die jährlichen Transparenzberechnungen für Aktieninstrumente von der European Securities and Markets Authority (ESMA) veröffentlicht. Sie gelten vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023. Für die WFA-Aktie ergibt sich aufgrund deutlich höherer Aktienumsätze im Kalenderjahr 2021 ein Upgrade im Liquidity Band. Daraus leitet sich im aktuellen Preiskorridor von 20 - 50 EUR eine neue Ticksize (kleinste mögliche Preisänderung) von 0,10 EUR ab (bislang 0,20 EUR). Diese Verbesserung dürfte zu einem weiter verringerten Spread sowie geringeren Kosten für die Anleger führen und könnte auch die Aktienumsätze weiter erhöhen.

ÜBER DIE WENG FINE ART AG

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist eines der führenden und profitabelsten Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Finanz-, Kunst- und Digitalexperten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Pablo Picasso, Jeff Koons, Gerhard Richter, Damien Hirst, Alex Katz, Robert Longo und Ai Weiwei. Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für Editionen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem maßgeblich an der Artnet AG beteiligt, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, die 2020 ein assoziiertes Unternehmen der WFA geworden ist. Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA nun auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: http://www.wengfineart.com

KONTAKT

Weng Fine Art AG

Melanie Moske | Chief Digital Officer

Rheinpromenade 8 | 40789 Monheim am Rhein

Telefon +49 (0)2173 690 8700 | Mobil +49 (0)173 5977239

E-Mail moske@wengfineart.com

