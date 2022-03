DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 21-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

21 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 18 March 2022 it purchased a total of 350,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 250,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.220 GBP1.026 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.192 GBP1.004 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.205945 GBP1.015767

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 723,346,096 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 4237 1.214 XDUB 08:42:12 00057789864TRLO0 1419 1.214 XDUB 08:42:12 00057789863TRLO0 1750 1.214 XDUB 08:42:12 00057789862TRLO0 1071 1.214 XDUB 08:42:12 00057789861TRLO0 2554 1.214 XDUB 08:42:12 00057789860TRLO0 4288 1.212 XDUB 08:42:13 00057789867TRLO0 4698 1.210 XDUB 08:49:24 00057790187TRLO0 4206 1.218 XDUB 09:12:11 00057790695TRLO0 4827 1.216 XDUB 09:17:32 00057790772TRLO0 4773 1.214 XDUB 09:17:37 00057790773TRLO0 4576 1.220 XDUB 10:06:52 00057792031TRLO0 271 1.218 XDUB 10:07:05 00057792048TRLO0 3184 1.218 XDUB 10:15:59 00057792530TRLO0 1682 1.218 XDUB 10:15:59 00057792531TRLO0 2014 1.218 XDUB 10:16:03 00057792543TRLO0 2348 1.218 XDUB 10:16:36 00057792635TRLO0 1744 1.218 XDUB 10:47:58 00057793665TRLO0 846 1.218 XDUB 10:47:58 00057793664TRLO0 1754 1.218 XDUB 10:47:58 00057793663TRLO0 1510 1.216 XDUB 10:48:29 00057793675TRLO0 3204 1.216 XDUB 10:48:29 00057793674TRLO0 4189 1.212 XDUB 11:11:18 00057794711TRLO0 1001 1.210 XDUB 11:11:25 00057794714TRLO0 1 1.210 XDUB 11:13:43 00057794745TRLO0 3756 1.210 XDUB 11:22:03 00057794948TRLO0 147 1.210 XDUB 11:22:03 00057794949TRLO0 3014 1.210 XDUB 11:59:40 00057795913TRLO0 1473 1.210 XDUB 12:23:05 00057796799TRLO0 5076 1.210 XDUB 12:23:05 00057796798TRLO0 1172 1.210 XDUB 12:53:21 00057797567TRLO0 3600 1.210 XDUB 12:53:21 00057797566TRLO0 613 1.214 XDUB 13:14:25 00057797908TRLO0 2200 1.214 XDUB 13:14:25 00057797907TRLO0 2200 1.214 XDUB 13:14:25 00057797906TRLO0 1605 1.214 XDUB 13:14:25 00057797910TRLO0 3412 1.214 XDUB 13:14:25 00057797909TRLO0 4334 1.212 XDUB 13:14:25 00057797912TRLO0 73 1.212 XDUB 13:14:25 00057797911TRLO0 4357 1.216 XDUB 13:31:53 00057798586TRLO0 1215 1.216 XDUB 13:32:43 00057798699TRLO0 2369 1.216 XDUB 13:33:39 00057798816TRLO0 749 1.216 XDUB 13:33:39 00057798817TRLO0 4918 1.218 XDUB 13:43:50 00057799392TRLO0 4731 1.212 XDUB 13:56:49 00057800590TRLO0 767 1.208 XDUB 14:01:02 00057800997TRLO0 1549 1.212 XDUB 14:03:32 00057801197TRLO0 3403 1.212 XDUB 14:03:32 00057801196TRLO0 4371 1.210 XDUB 14:14:12 00057801871TRLO0 3585 1.210 XDUB 14:19:32 00057802208TRLO0 520 1.210 XDUB 14:19:35 00057802209TRLO0 54 1.210 XDUB 14:19:35 00057802210TRLO0 320 1.204 XDUB 14:30:10 00057802933TRLO0 185 1.204 XDUB 14:30:10 00057802932TRLO0 1921 1.204 XDUB 14:30:10 00057802931TRLO0 87 1.204 XDUB 14:30:10 00057802930TRLO0 614 1.204 XDUB 14:30:10 00057802934TRLO0 185 1.204 XDUB 14:30:10 00057802939TRLO0 433 1.204 XDUB 14:30:10 00057802938TRLO0 432 1.204 XDUB 14:30:10 00057802937TRLO0 678 1.204 XDUB 14:30:10 00057802936TRLO0 244 1.204 XDUB 14:30:10 00057802935TRLO0 28 1.204 XDUB 14:30:10 00057802940TRLO0 1919 1.208 XDUB 14:36:10 00057803214TRLO0 460 1.208 XDUB 14:36:10 00057803217TRLO0 246 1.208 XDUB 14:36:10 00057803216TRLO0 2200 1.208 XDUB 14:36:10 00057803215TRLO0 182 1.198 XDUB 14:47:47 00057804170TRLO0 1178 1.198 XDUB 14:47:47 00057804169TRLO0 480 1.198 XDUB 14:47:47 00057804168TRLO0 124 1.198 XDUB 14:48:11 00057804226TRLO0 310 1.198 XDUB 14:48:11 00057804225TRLO0 248 1.198 XDUB 14:48:11 00057804224TRLO0 372 1.198 XDUB 14:48:11 00057804223TRLO0 174 1.198 XDUB 14:48:11 00057804222TRLO0 29 1.198 XDUB 14:48:11 00057804227TRLO0 1891 1.198 XDUB 14:49:50 00057804304TRLO0 47 1.198 XDUB 14:49:59 00057804309TRLO0 558 1.196 XDUB 14:52:05 00057804466TRLO0 560 1.196 XDUB 14:52:42 00057804491TRLO0 3158 1.196 XDUB 14:52:42 00057804490TRLO0 310 1.196 XDUB 15:01:13 00057805235TRLO0 620 1.196 XDUB 15:01:13 00057805234TRLO0 66 1.196 XDUB 15:01:13 00057805233TRLO0 2639 1.196 XDUB 15:01:13 00057805232TRLO0 423 1.196 XDUB 15:01:13 00057805237TRLO0 925 1.196 XDUB 15:01:13 00057805236TRLO0 1035 1.194 XDUB 15:05:15 00057805666TRLO0 3128 1.192 XDUB 15:07:53 00057805873TRLO0 11447 1.194 XDUB 15:08:24 00057805923TRLO0 598 1.194 XDUB 15:11:35 00057806083TRLO0 3758 1.194 XDUB 15:11:35 00057806082TRLO0 4875 1.198 XDUB 15:15:17 00057806338TRLO0 1706 1.198 XDUB 15:22:35 00057806924TRLO0 3243 1.198 XDUB 15:22:35 00057806923TRLO0 4184 1.198 XDUB 15:24:36 00057807158TRLO0 5121 1.198 XDUB 15:28:28 00057807535TRLO0 2158 1.196 XDUB 15:31:23 00057807746TRLO0 2068 1.196 XDUB 15:31:28 00057807749TRLO0 2257 1.198 XDUB 15:39:35 00057808381TRLO0 3490 1.198 XDUB 15:39:35 00057808380TRLO0 16 1.198 XDUB 15:43:36 00057808636TRLO0 5133 1.198 XDUB 15:43:36 00057808635TRLO0 2962 1.196 XDUB 15:46:47 00057808829TRLO0 2122 1.196 XDUB 15:46:56 00057808839TRLO0 4134 1.196 XDUB 15:54:13 00057809295TRLO0 455 1.196 XDUB 15:54:31 00057809321TRLO0 3506 1.196 XDUB 15:54:49 00057809343TRLO0 769 1.196 XDUB 15:55:06 00057809385TRLO0 2184 1.196 XDUB 15:58:35 00057809663TRLO0 2825 1.196 XDUB 15:58:40 00057809664TRLO0 983 1.196 XDUB 16:03:30 00057810057TRLO0 3323 1.196 XDUB 16:03:43 00057810070TRLO0 534 1.196 XDUB 16:05:03 00057810167TRLO0 196 1.196 XDUB 16:06:56 00057810327TRLO0 4242 1.198 XDUB 16:08:01 00057810452TRLO0 4115 1.198 XDUB 16:10:02 00057810634TRLO0 123 1.208 XDUB 16:13:15 00057810878TRLO0 2409 1.208 XDUB 16:13:15 00057810877TRLO0 1620 1.208 XDUB 16:13:15 00057810876TRLO0 388 1.208 XDUB 16:13:15 00057810879TRLO0 688 1.200 XDUB 16:15:25 00057811067TRLO0 3461 1.200 XDUB 16:15:25 00057811066TRLO0 1589 1.198 XDUB 16:18:17 00057811404TRLO0 1499 1.198 XDUB 16:18:17 00057811403TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2400 102.20 XLON 08:56:04 00057790301TRLO0 1885 102.20 XLON 08:56:04 00057790302TRLO0 1134 102.20 XLON 08:56:04 00057790303TRLO0 2000 102.60 XLON 09:17:29 00057790769TRLO0 136 102.60 XLON 09:17:29 00057790770TRLO0 1247 102.60 XLON 09:17:29 00057790771TRLO0 2900 102.40 XLON 09:17:41 00057790774TRLO0 2000 102.40 XLON 09:17:41 00057790775TRLO0 357 102.40 XLON 10:00:36 00057791818TRLO0 2656 102.40 XLON 10:00:36 00057791819TRLO0 2122 102.40 XLON 10:19:14 00057792773TRLO0 800 102.40 XLON 10:19:14 00057792774TRLO0 186 102.40 XLON 10:19:14 00057792775TRLO0 2400 102.40 XLON 10:48:25 00057793671TRLO0 701 102.40 XLON 10:48:25 00057793672TRLO0 2000 102.20 XLON 10:50:42 00057793797TRLO0 2831 101.80 XLON 10:50:51 00057793822TRLO0 3109 101.80 XLON 11:22:03 00057794950TRLO0 1937 101.60 XLON 12:23:11 00057796800TRLO0 1293 101.80 XLON 12:59:07 00057797644TRLO0 2915 101.80 XLON 13:00:25 00057797676TRLO0 95 101.80 XLON 13:00:25 00057797677TRLO0 2820 101.80 XLON 13:00:25 00057797678TRLO0 2000 101.80 XLON 13:14:26 00057797913TRLO0 2647 101.60 XLON 13:14:30 00057797915TRLO0 2000 102.20 XLON 13:31:21 00057798534TRLO0 1000 102.40 XLON 13:34:22 00057798949TRLO0 3122 102.20 XLON 13:34:23 00057798950TRLO0 2500 102.40 XLON 13:45:50 00057799475TRLO0 3047 101.80 XLON 13:56:58 00057800607TRLO0 2000 102.00 XLON 13:56:58 00057800608TRLO0 150 102.00 XLON 13:56:58 00057800609TRLO0 647 102.00 XLON 13:56:58 00057800610TRLO0 2623 101.60 XLON 14:17:24 00057802038TRLO0 2000 101.80 XLON 14:17:24 00057802039TRLO0 957 101.80 XLON 14:17:24 00057802040TRLO0 2440 101.40 XLON 14:36:34 00057803232TRLO0 377 101.40 XLON 14:36:34 00057803233TRLO0 115 100.60 XLON 14:48:11 00057804218TRLO0 2400 100.60 XLON 14:48:11 00057804219TRLO0 20 100.60 XLON 14:48:11 00057804220TRLO0 99 100.60 XLON 14:48:11 00057804221TRLO0 2191 100.40 XLON 14:56:40 00057804752TRLO0 34 100.40 XLON 14:57:30 00057804902TRLO0 571 100.40 XLON 14:58:37 00057804971TRLO0 1993 100.40 XLON 15:09:29 00057806012TRLO0 34 100.40 XLON 15:10:58 00057806062TRLO0 35 100.40 XLON 15:11:03 00057806069TRLO0 2500 100.40 XLON 15:11:28 00057806079TRLO0 2500 100.80 XLON 15:24:21 00057807125TRLO0 2500 100.60 XLON 15:24:37 00057807180TRLO0 2500 100.60 XLON 15:39:26 00057808356TRLO0 1198 100.40 XLON 15:45:46 00057808752TRLO0 1142 100.40 XLON 15:45:48 00057808757TRLO0 78 100.40 XLON 15:45:48 00057808758TRLO0 698 100.40 XLON 15:46:21 00057808815TRLO0 2500 100.60 XLON 15:58:24 00057809651TRLO0 2500 100.60 XLON 16:02:16 00057809954TRLO0 1000 100.80 XLON 16:08:46 00057810485TRLO0 557 100.80 XLON 16:08:46 00057810486TRLO0 1497 100.80 XLON 16:10:02 00057810633TRLO0 1673 101.20 XLON 16:13:58 00057810918TRLO0 1000 100.80 XLON 16:17:48 00057811351TRLO0 967 100.80 XLON 16:17:48 00057811352TRLO0 264 100.80 XLON 16:18:22 00057811412TRLO0

