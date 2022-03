Reims, Frankreich, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das bekannte Magazin Drinks International hat seine traditionelle Rangliste der 30 "World's Most Admired Champagne Brands" veröffentlicht. Bei der diesjährigen 9. Ausgabe, haben mehr als 300 Weinexperten, darunter Giles Fallowfield, an der Bewertung teilgenommen.Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist das Maison Rare Champagne in dieser prestigeträchtigen Liste der Zeitschrift Drinks International vertreten. Rare Champagne ist ebenfalls das einzige Champagnerhaus, das in diesem Jahr sein Debüt gibt, und landete auf Anhieb auf Platz 15. Damit wird die Arbeit der Teams in Reims und auf der ganzen Welt gewürdigt, die sich darum bemüht haben, dass Rare Champagne als auch als eigenständiges Haus Anerkennung erhält."Rare Champagne konnte sich relativ schnell als eigenständige Marke durchsetzen und es in die obere Hälfte unserer Liste der meistbewunderten Marken schaffen. Die Marke erhielt erst Ende 2018 ihre Eigenständigkeit."- Giles FallowfieldINFORMATIONEN ZU RARE CHAMPAGNE, SELTEN UND PRESTIGETRÄCHTIG.Rare Champagne geht auf eine Hommage an die Königin von Frankreich, Marie-Antoinette, zurück und inspiriert sich an ihrer Nonkonformität, denn man entschloss sich, nur besonders starke Jahrgänge zur Produktion heranzuziehen. Daher hat Rare Champagne in den letzten vierzig Jahren nur zwölf Jahrgänge deklariert. Unser Kellermeister Régis Camus, der meistausgezeichnete Kellermeister des Jahrhunderts, wählt ausschließlich einzigartige Jahrgänge aus, in denen das Wetter ideal war, und in denen Zeit und Fachwissen außergewöhnliche Champagner hervorbringen. Das von Arthus Bertrand entworfene Diadem, das die kostbare Flasche ziert, zeigt die triumphierende Rebe, die sich gegen die Launen des Wetters durchsetzt. Der Rare Champagne benötigt Geduld, denn er besitzt ein starkes Entfaltungspotential. Die Zeit ist kein Hindernis für ihn, sondern ein Vorteil; sie unterstreicht die Persönlichkeit jedes Jahrgangs. Der Rare Champagne blüht von Jahr zu Jahr mehr auf und entwickelt seine Eleganz weiter: unendliche Frische, lang anhaltende Mineralität, strahlende Reinheit und subtile Kontraste. Die Entdeckung von Rare Champagne ist eine Einführung in die französische Art de Vivre, deren zeitlose Eleganz keine Grenzen kennt.INFORMATIONEN ZUR LISTE DER "WELTWEIT MEISTBEWUNDERTEN CHAMPAGNERMARKEN" DES MAGAZINS DRINKS INTERNATIONALAlle 300 Experten wurden darum gebeten, die fünf Champagnermarken auszuwählen, die sie in absteigender Reihenfolge am meisten bewundern. Die auf der Liste aufgeführten Marken sind alle gut etabliert, prestigeträchtig und auf der ganzen Welt beliebt. Diese Beilage des Drinks International Magazine würdigt die Champagnermarken und ihre Teams für ihr Engagement und ihre harte Arbeit.PRESSEKONTAKTcommunication@rare-champagne.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1527504/Rare_Champagne_Logo.jpgPressekontakt:+33(0)3 26 83 61 71Original-Content von: Rare Champagne, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156429/5175617