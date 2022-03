DJ Deutsche Erzeugerpreise markieren Rekordhoch im Februar

Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Erzeugerpreise sind im Februar kräftig gestiegen und haben ein neues Rekordhoch bei der Jahresrate markiert. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise um 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 1,7 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg um 25,9 Prozent. Das ist die höchste Rate seit Beginn der Erhebungen 1949. Die Prognose von Ökonomen hatte auf ein Plus von 26,1 Prozent gelautet.

Die aktuellen Preisentwicklungen im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine seien in den Ergebnissen noch nicht enthalten, da die Erhebung der gewerblichen Erzeugerpreise zum Stichtag 15. Februar 2022 erfolgt sei, erläuterte das Statistikamt.

Die Energiepreise waren im Februar im Durchschnitt 68,0 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate bei Energie hatte Erdgas in der Verteilung mit einem Plus von 125,4 Prozent. Ohne Energie ist der Index der Erzeugerpreise im Februar um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

