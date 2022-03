In 2 Sätzen Korrekturen sind der ideale Zeitpunkt, um zu investieren. Diese drei Aktien bieten in unsicheren Zeiten die perfekte Mischung aus Wachstum und Value. Für die Wall Street und die Anlegergemeinschaft war es ein harter Start ins Jahr. Sowohl der legendäre Dow Jones Industrial Average als auch der S&P 500 befinden sich offiziell im Korrekturbereich. Inzwischen ist der technologieabhängige Nasdaq Composite um mehr als 20 % vom Allzeithoch abgerutscht. Damit befindet sich der Index in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...