Zum Wochenauftakt notiert der Dax etwas tiefer - macht sich nach der dynamischen Erholung Ernüchterung breit? Auch in der neuen Woche müssen sich Anleger auf stärke Kursschwankungen einstellen. Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon vier Wochen an und ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. Die Nachrichtenlage sowie die geopolitischen Spannungen zwischen dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...