Der Stahlkonzern Salzgitter hat am Montag erwartet starke Zahlen und eine überraschend hohe Dividende präsentiert. Im frühen Handel reagiert die Aktie mit steigenden Kursen. Der Aufwärtstrend ist ohnehin weiter intakt, das Mehrjahreshoch von Anfang März bleibt damit weiter in Reichweite.2021 hat Salzgitter wie bereits bekannt stark abgeschnitten. Der Umsatz kletterte um 38 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit 706 Millionen Euro klar in der Gewinnzone - nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...