Linz (pta009/21.03.2022/08:45) - ADHOC S&T AG / grosso tec AG beabsichtigt Legung eines Teilangebots für bis 8,32% der Aktien der S&T AG

Linz (21. März 2022) - Der Vorstand der S&T AG ( http://www.snt.at ) (die "Gesellschaft") wurde heute, den 21. März 2022, darüber informiert, dass die grosso tec AG, Landshut, Deutschland (die "Bieterin"), beabsichtigt, ein Teilangebot auf den Erwerb von insgesamt bis zu 5,5 Mio. Stück Aktien der S&T AG, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notieren (ISIN: AT0000A0E9W5; WKN: A0X9EJ), zu einem Preis von 15,30 EUR je Aktie cum Dividende in bar zu legen. 5,5 Mio. Stück Aktien entsprechen rund 8,32%der Aktien der S&T AG.

Der Vorstandsvorsitzende (CEO) von S&T AG, Dipl.-Ing. Hannes Niederhauser, ist Aktionär der Bieterin im Ausmaß von rund 47,5% der Aktien. Daneben hält grosso holding GmbH ebenfalls Aktien im Ausmaß von 47,5% an der grosso tec AG. Frau Mag. Claudia Badstöber, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, ist alleinvertretungsbefugte Geschäftsführerin der grosso holding GmbH.

Laut Information der Bieterin beabsichtigt diese, eine Angebotsunterlage zeitnah zu veröffentlichen.

ÜBER DIE S&T AG

Der Technologiekonzern S&T AG ( http://http://www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich S&T auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen S&T zu einem gefragten Partner für Kunden unterschiedlichster Branchen.

Aussender: S&T AG Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Nicole Nagy, Investor Relations Tel.: +43 (1) 801911196 E-Mail: nicole.nagy@snt.at Website: www.snt.at

ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

