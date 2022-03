Saklzgitter Aktie steht für eine florierende Stahlkonjunktur, das beste Ergebnis seit 13 Jahren, hohe Erwartungen an 2022 und parallel für den Umbau zur "grünen Stahlproduktion". Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005) liefert in der zeit der Unsicherheit über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Konjunktur ein klares, positives Signal. Neben den sehr guten Zahlen für 2021 wagt man einen optimistischen Ausblick auf 2022 mit weiteren Umsatzsteigerungen auf 11 Mrd EUR und einen Vorsteuergewinn zwischen 600 und 750 Mio EUR Vorsteuergewinn. Und das trotz der Entwicklung der Energiepreise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...