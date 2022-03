Die Aktie von BioNTech hat sich zuletzt weiter nach oben arbeiten können. Am Freitag gewann das Papier im US-Handel 5,7 Prozent auf 174,46 Dollar. Damit nähert sich BioNTehc wieder dem Februarhoch bei 184,13 Dollar. Die hohen Infektionszahlen insbesondere in China haben die Impfstoff-Aktien zuletzt wieder angetrieben.Die Corona-Lage in China ist weiter angespannt. Bisher gelang es China stets, Ausbrüche schnell wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch Omikron - leichter übertragbar als andere Varianten ...

