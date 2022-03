Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hob die FED den Leitzins um 25 Basispunkte an, so die Experten von Union Investment.Wichtiger als der eigentliche Zinsschritt sei jedoch gewesen, welches Signal bezüglich der angedachten geldpolitischen Normalisierung die Währungshüter setzen würden. Angesichts einer Inflation auf 40-Jahreshoch, die infolge des durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiepreisschubs zumindest kurzfristig noch weiter angeheizt werden sollte, und eines engen Arbeitsmarkts mit teils erheblichem Lohndruck sei die Frage nicht gewesen, ob die Geldpolitik restriktiver werde, sondern vielmehr wie stark. Bislang habe sich die FED nicht genau festgelegt, in welchen Modus sie die Zinsen anheben möchte. ...

