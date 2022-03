NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CTS Eventim vor Zahlen von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen weiterer Unterstützungen durch die Bundesregierung habe er seine Schätzung für das operative Jahresergebnis 2021 angehoben, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem entwickele sich das Geschäft des Dienstleisters in der Unterhaltungsbranche mit Tickets inzwischen wieder besser, sei vorhersehbarer und die Margen höher. Er sieht inzwischen einen attraktiven Einstiegszeitpunkt gekommen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2022 / 06:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2022 / 20:00 / ET



ISIN: DE0005470306

