Original-Research: tick Trading Software AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG



Unternehmen: tick Trading Software AG

ISIN: DE000A0LA304



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 58,50 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



GJ 2020/21 mit dynamischen Umsatz- und Ergebniszuwächsen abgeschlossen; Ausschüttung einer erneuten Rekorddividende in Aussicht; Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses durch Fortführung der erfolgreichen Strategie erwartet; Kursziel: 58,50 EUR (nach geplantem Aktiensplitt am 07.04.22: 29,25 EUR); Rating: Kaufen



Die tick Trading Software AG (tick TS) hat auch im vergangenen Geschäftsjahr 2020/2021 ihren erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt und konnte hierbei mit seinen Bestandskunden deutlich wachsen. So erhöhten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 12,6% auf 8,25 Mio. EUR (VJ: 7,32 Mio. EUR). Als ein wesentlicher Wachstumstreiber erwiesen sich hierbei die erwirtschafteten 'Erlöse aus lastenabhängigen Gebühren'. Darüber hinaus hat die Gesellschaft signifikante Einmalerlöse in Höhe von 5,10 Mio. EUR (sonstige betriebliche Erträge) im Zusammenhang mit einem Start-up erzielt.

Die sehr positive Umsatzentwicklung in Verbindung mit den erwirtschaften Einmalerlösen schlugen sich auch überproportional in der Ergebnisentwicklung nieder. So ist das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um rund 170,0% auf 7,94 Mio. EUR (VJ: 2,94 Mio. EUR) sprunghaft angestiegen. Unter Berücksichtigung von Steuer- und Finanzaufwendungen ergab sich ebenfalls ein deutlicher Zuwachs beim Jahresüberschuss um 171,1% auf 5,45 Mio. EUR (VJ: 2,01 Mio. EUR).



In Anbetracht des erzielten Rekordgeschäftsjahres in Verbindung mit dem Vollausschüttungsgebot der Gesellschaft schlägt der Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens der anstehenden Hauptversammlung eine Rekorddividende in Höhe von 4,35 EUR je Aktie (VJ: 2,01 EUR) vor. Basierend auf dem aktuellen Kursniveau (44,40 EUR, Stuttgart, 04.03.2022) ergibt sich hieraus eine attraktive Dividendenrendite von rund 10,0%.

Vor dem Hintergrund des positiven Unternehmensausblicks (Jahresüberschuss von 2,10 Mio. EUR bis 2,50 Mio. EUR), der bisherigen überzeugenden Unternehmensperformance und einer erwarteten Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie, haben wir unsere bisherigen Prognosen für die Geschäftsjahre 2021/22, 2022/23 bestätigt und erstmals konkrete Prognosen für die Geschäftsperiode 2023/24 aufgestellt.



Konkret erwarten wir für das aktuelle Geschäftsjahr 2020/21 weiterhin Umsatzerlöse in Höhe von 8,60 Mio. EUR und ein Jahresergebnis in Höhe von 2,25 Mio. EUR. Für das nachfolgende Geschäftsjahr kalkulieren wir mit einem Umsatzanstieg auf 9,03 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von 2,47 Mio. EUR. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2023/24 sollten die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis erneut zulegen können auf 9,42 Mio. EUR bzw. 2,61 Mio. EUR.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 58,50 EUR je Aktie (bisher: 51,70 EUR) zum Ende des Geschäftsjahres 2022/23 ermittelt. Die Kurszielerhöhung resultiert aus unseren bestätigten Prognosen für die Geschäftsjahre 2021/22, 2022/23 und dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2023/24 in die Detailschätzperiode. Daneben hat sich der einsetzende sogenannte 'Roll- Over-Effekt' (Kursziel bezogen auf das darauffolgende Geschäftsjahr) kurszielerhöhend ausgewirkt. Unter Berücksichtigung des geplanten Aktiensplitts des Unternehmens würde sich ein neues Kursziel von 29,25 EUR ergeben.



Insgesamt sehen wir tick TS mit ihrem umfangreichen Kundenstamm und dem attraktiven Leistungsangebot gut positioniert, um den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sollte auch zukünftig zu einer hohen Rentabilität führen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23637.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.03.2022 (13:32 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 21.03.2022 (10:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 30.09.2023



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

