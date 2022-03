Russland sieht laut einer soeben erfolgten Mitteilung des Kreml kaum Fortschritte bei den Gesprächen mit der Ukraine. Die Fortschritte dieser Gespräche seien "nicht so groß wie sie sein sollten". Daher gebe es bisher auch keine Basis für ein Treffen von Putin mit Selenski: KREMLIN SAYS THE DEGREE OF PROGRESS IN PEACE TALKS WITH UKRAINE IS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...