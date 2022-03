Hamburg (www.anleihencheck.de) - Putins brutaler Angriff auf die Ukraine verändert nicht nur die geo-politische Lage wie kein anderes Ereignis seit dem Zusammenbruch des Kommunismus in Europa 1989/1990, so Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg.Der Schock des Krieges und das Hochschnellen der Preise für Energie, Nahrungsmittel und wichtige Rohstoffe würden auch die Konjunktur treffen, vor allem in Europa. Seit November 2021 stagniere die Wirtschaftsleistung in der Eurozone. Der kräftige Wiederaufschwung, der sich im Februar mit dem Abflauen der Omikron-Welle der Pandemie abzuzeichnen begonnen habe, werde jetzt zunächst durch den Inflationsschock, das allgemeine Klima der Unsicherheit und verschärfte Lieferengpässe beispielsweise in der Automobilindustrie ausgebremst. Bei außergewöhnlich hoher Inflation dürfte die Wirtschaftsleistung auf dem europäischen Kontinent im März und April stagnieren oder sogar leicht zurückgehen. Die Lage lasse sich derzeit als Stagflation beschreiben. Für die Eurozone zeichne sich aber bisher keine Rezession, also ein Rückgang der Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen, ab. ...

