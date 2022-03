Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bundesanleihen verloren in der vergangenen Woche ihren Status als sicherer Hafen und büßten ein, so die Experten von Union Investment.Die Inflationssorgen hätten schwerer als die Befürchtungen vor einem Wachstumsrückgang gewogen. In Kombination mit den Aussagen der Notenbanken sei es daher zu wieder steigenden Renditen gekommen. Zehnjährige Papiere hätten zur Wochenmitte bei 0,4 Prozent rentiert. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen seien es noch -0,1 Prozent gewesen. ...

