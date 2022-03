Bereits seit Oktober 2017 geriet die Aktie von BAYER in einen dramatisch steilen und im Tief per Oktober 2020 von einer Kursdrittelung begleiteten Korrektursog (40 vs. 120 EUR) , dem eine Zusammenballung kritischster Geschäftsereignisse, wie insbesondere bisherige Multi-Milliarden- Dollarzahlungen zur Beilegung von US-Schadensersatzklagen wegen vermeintlicher Krebsverursachung des ehemaligen Monsanto-Unkrautvernichters RoundUp (Substanz Glyphosat), eine dadurch massiv angestiegene Bilanzverschuldung sowie im internationalen Vergleich bislang zudem eine deutliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...