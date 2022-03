.



Die Mini-Serie ist unter der Regie des britischen Direktors und Drehbuchautors Oliver Murray ("The Quiet One", 2019) entstanden und wurde von Quincy Jones, BMG Films, TNC Beyond, Montreux Media Ventures, Montreux Sounds und der RTS koproduziert. Die drei 60-minütigen Folgen von "They All Came Out To Montreux" sind ab sofort auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar, in Englisch mit deutschen, französischen und italienischen Untertiteln. Pro Folge werden acht bis zehn Song-Performances von Artist:innnen in Originallänge gezeigt.



Im Rahmen der Partnerschaft zwischen der SRG und dem Montreux Jazz Festival ist auf der Streaming-Plattform Play Suisse zudem in einem separaten Bereich eine Auswahl an Konzert-Highlights der vergangenen Jahre verfügbar. Nochmals mitzuerleben sind beispielsweise der Auftritt des britischen Acid-Jazz Musikers Jamiroquai aus dem Jahr 2003, das Konzert des US-amerikanischen Musikers James Brown aus dem Jahr 1981 und Auftritte von Ray Charles, Nina Simone und vielen Weiteren. Die über 11'000 Stunden an Konzertaufnahmen in den Archiven des Montreux Jazz Festivals sind wegen ihrer kulturellen Bedeutung und Wichtigkeit für die Musikgeschichte Teil des UNESCO Weltkulturerbes.



Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.



