Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Erholung, nach den starken vorherigen Kursabgaben bis zum Verlaufstief bei 12.438 Punkten. Solange der DAX aber den 50er-EMA nicht nachhaltig nach oben durchbricht, ist die Aufwärsbewegung aktuell weiterhin als Erholung in der Extension im übergeordneten Abwärtstrend zu sehen. Mit in der Folge weiter fallenden Kursen und einem Rücklauf zum Verlaufstief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...