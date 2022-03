Diese Nachricht dürfte heute Morgen bei allen Gazprom-Aktionäre einschlagen wie eine Bombe. Denn nachdem die Papiere vor rund drei Wochen vom Handel ausgesetzt wurden, geht es heute wieder los! So hat Reuters soeben vermeldet, dass die Moskauer Börse nach der Zwangspause heute wieder öffnen wird. Zwar wird der Handel nur eingeschränkt verlaufen und Leerverkäufe ohnehin verboten sein, doch damit dürften Gazprom-Aktionäre in Kürze Klarheit haben…

Einziges Problem: Nur die wenigsten deutschen Aktionäre dürften Gazprom-Stammaktien im Depot haben, die ab heute auch wirklich in Moskau handelbar sind. Denn alles, was beispielsweise im Xetra-Handel oder auf der Handelsplattform Tradegate gehandelt wurde, sind sogenannten ADRs (also lediglich stellvertretende Zertifikate). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...