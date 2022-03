Kurzmeldung: Das Hoffen und Bangen für Anteilseigner von Gazprom (WKN: 903276) geht weiter. Obwohl die Heimatbörse des Staatskonzerns in Moskau seit gestern wieder grundsätzlich geöffnet ist, können Gazprom-Papiere immer noch nicht gehandelt werden. Nur eine Frage der Zeit? Deutsche Anleger, die noch Gazprom in Form von sogenannten ADR (American Depositary Receipt) in ihren Depots halten, müssen sich weiterhin in Geduld üben. Weil in der Ukraine ...

