Die Boeing-Aktie verliert aktuell im frühen vorbörslichen Handel in New York 8,4 Prozent. Denn vor zwei Stunden wurde in China der Absturz einer Boeing 737 gemeldet. Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde hat bestätigt, dass 123 Passagiere und 9 Besatzungsmitglieder an Bord waren. Offenbar war es laut ersten Berichten ein Absturz in den Bergen. Zu Überlebenden gibt es ...

