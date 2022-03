Hamburg (www.anleihencheck.de) - Schrieben wir in der letzten Ausgabe der "Horizonte" an dieser Stelle von den Herausforderungen des neuen Jahres und thematisierten dabei vorrangig solche ökonomischer Natur, so ist inzwischen auch eine geopolitisch-kriegerische zur Realität geworden, so Martin Mayer, Senior Portfolio Manager Multi Asset, Christian Bettinger, Leiter Fixed Income Euro Flexibel, und Robert Reichle, Leiter Fixed Income Global & Emerging Markets von der Privatbank Berenberg, in der aktuellen Ausgabe von "Horizonte". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...