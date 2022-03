Der indische Elektrofahrzeug-Hersteller Ola Electric hat in das israelische Batterie-Unternehemen StoreDot investiert. StoreDot will bis 2024 extrem schnellladende Batteriezellen für eMobility-Anwendungen auf den Markt bringen. Die genaue Höhe der Investition und welche Anteile Ola Electric nun an StoreDot hält gehen aus der Mitteilung nicht hervor. Weitere Investitionen in andere Batterie-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...