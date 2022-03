Nun soll es soweit sein: Am Dienstag könnte der Betrieb in der Tesla-Megafactory aufgenommen werden kann. Wie wird sich das auf die Aktie auswirken?

Nach langen Verzögerungen soll es diese Woche endlich so weit sein: Die erste europäische Tesla-Fabrik soll offiziell eröffnet werden. "Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse vor, die einer Inbetriebnahme entgegenstehen", so die Sprecherin des Umweltministeriums, Frauke Zelt.

Hochrangige Gäste werden die Eröffnungszeremonie begleiten. So werden Kanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke erwartet. Tesla-Chef Elon Musk höchstpersönlich plant, die ersten Model Y an die Kunden herauszugeben. Musk soll bereits im Flieger nach Berlin sitzen. Das berichtet der Twitter-Nutzer @ElonJet, der die Flugbahnen von Musks Privatjet verfolgt.

Doch Umweltschützer und Anwohner sind besorgt und rechnen mit negativen Auswirkungen auf das umliegende Gebiet. Im Fokus der Bedenken liegt die Wasserknappheit, die durch den Betrieb der Fabrik verschlimmert werden könnte, wie manche Umweltschützer herausgefunden haben wollen. Zur Eröffnung ist eine Demonstration geplant. Tesla hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass die Bedenken haltlos seien. Parallel dazu reduzierten die Autobauer den geplanten Wasserverbrauch.

Im Vorfeld gab es für die Fabrik immer wieder Rückschläge. Jüngst hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) die Genehmigung zur Wasserförderung aus dem Wasserwerk Eggersdorf aus Formgründen abgelehnt. In der Genehmigung ging es um eine Wasserförderungsmenge von etwa 3,8 Millionen Kubikmetern pro Jahr aus dem Wasserwerk Eggersdorf. Nach dem Gerichtsentscheid sah das Wasserwerk den bereits abgeschlossenen Vertrag als nichtig an. Das Land Brandenburg dulde aber weiterhin die Wasserförderung, teilte das Umweltministerium mit.

Die Tesla-Aktie konnte in letzter Zeit erneut an Wert gewinnen. Das Wertpapier schloss am Freitag mit einem Plus von fast vier Prozent und stieg somit auf 905 US-Dollar, etwa 818 Euro. Zu Beginn der Handelswoche klettert die Aktie auch weiterhin in die Höhe.

Auch Analysten prognostizieren für das Wertpapier des Autobauers eine kräftige Steigerung. Pierre Ferragu von New Street Reserach rechnet damit, dass die Tesla-Aktie Ende 2022 "mindestens bei seinem" Kursziel von 1.580 US-Dollar stehen werde, prognostizierte der Analyst. Die Tesla-Werke in Shanghai sowie in Berlin-Brandenburg und Texas würden die Produktionskapazitäten vergrößern, so dass die Gesamtproduktionsrate des Unternehmens bei 1,8 Millionen Fahrzeugen liegen werde. Es sei denn, die Engpässe bei der Chipversorgung verschlimmerten sich und erzeugten dadurch einen Gegenwind, meinte Analyste Ferragu "Trotz der Inbetriebnahme von zwei Fabriken erwarten wir eine Ausweitung der Margen, da sich die jüngsten Preiserhöhungen auf die ausgewiesenen Einnahmen auswirken", bekräftigt der New Street-Analyst. Die Aktie bleibt womöglich weiterhin ein spannendes Anlageobjekt, was kräftige Gewinne sichern könnte.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014