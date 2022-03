PharmaSGP: EBITDA in Q4 steigt um 400% gegenüber Vorjahresquartal!

Disclaimer: Der vorstehende Text wurde von der PharmaSGP Holding SE erstellt. Er ist daher nicht unabhängig redaktionell. Die PharmaSGP Holding SE weist ausdrücklich darauf hin, dass der Text keine Anlageempfehlung darstellt. Investoren wird empfohlen, sich im Zusammenhang mit einer etwaigen Investitionsentscheidung umfassend zu informieren.

Auch dasund beträgt für das. Die EBITDA-Marge erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 26,9% auf 29,7%. Sowohl Umsatz als auch die bereinigte EBITDA-Marge liegen am oberen Ende der für das Geschäftsjahr 2021 getroffenen Prognose und übertreffen die Erwartungen der Analysten von Berenberg und RBC.Allein im vierten Quartal stand ein bereinigteszu Buche - ein Plus von(Q4 2021 vs. Q4 2020). Wachstumstreiber war unter anderem das organische Geschäft der "Health Brands" - in diesem Segment zeigte der Umsatz im 2. Halbjahr ein Wachstum von 14% gegenüber dem 2. Halbjahr 2020. Zudem beflügelte auch die erfolgreiche Übernahme eines Markenportfolios (u.a. Baldriparan, Spalt, Formigran) des Pharmakonzerns GSK das Wachstum."Die starke Wachstumsdynamik aus dem 3. Quartal hat sich zu Jahresende fortgesetzt", konstatiert CFO Michael Rudolf. CEO Natalie Weigand ergänzt:Neben der erfreulichen Entwicklung unseres organischen Geschäfts im 2. Halbjahr, hat im 4. Quartal auch das von der GSK übernommene Portfolio rund um Baldriparan, Spalt und Formigran deutliche Wachstumsimpulse setzen können.Den vollständigen Geschäftsbericht 2021 wird die PharmaSGP am 28. April 2022 veröffentlichen. Eine konkrete Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird ebenso im April veröffentlicht.Enthaltene Werte: DE000A2P4LJ5