Sowohl der derzeitige Corona-Ausbruch in China als auch der Ukraine-Krieg belasten die Lieferketten von China nach Europa und Amerika zusätzlich. So berichtet der Branchendienst MarineTraffic, daß sich eine steigende Anzahl auf Reede liegender Containerschiffe vor den Häfen Qingdao, Shanghai und Nanjing befinden. Gegenüber der Lage von vor zwei Wochen hat sich das Volumen gemessen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...