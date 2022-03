Ultimate Ink Trash gestaltet die Cover von modernen AAA-Titeln wie "Far Cry", Apex Legends, oder "Cyberpunk 2077" im unvergessenen Retrodesign von Vintage-Konsolen. Der brasilianische Künstler Matheus Peixoto alias "Ultimate Ink Trash" hat sich einer ganz besonderen Mission verschrieben: Er kreiert alternative Titelbilder zu aktuellen Computerspielen im Retrodesign der ersten Spielekonsolen. Die Retro-Cover zeigen etwa den Onlinehit "Among Us" als Titel für die erste Sega-Konsole, "Apex Legends" als Spiel für das Super NES und „...

