Vancouver (British Columbia, Kanada) - 21. März 2022. Patriot Battery Metals Inc. (CSE: PMET, OTCQB: PMETF, FWB: R9GA) ("Patriot" oder das "Unternehmen") hat eine Privatplatzierung von 6.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,50 CAD pro Einheit (Bruttoeinnahmen von insgesamt 3.000.000 CAD) (das "Angebot") abgeschlossen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, der drei Jahre lang zu einem Preis von 0,75 $ ausgeübt werden kann (zusammen die "Einheiten"). Abgesehen von den statutenmäßigen viermonatigen Wiederverkaufsbeschränkungen unterliegen die Einheiten auch einer vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkung, die zwölf Monate nach Abschluss des Angebots endet.

Blair Way, President und Director des Unternehmens, sagte: "Der Abschluss dieser Finanzierung sichert das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Corvette mit über 200 km² und einer Streichlänge von über 50 km in dieser neuen und aufstrebenden Lithiumpegmatitregion, die das Unternehmen im Jahr 2017 entdeckt hat. Angesichts eines 20.000 m umfassenden Bohrprogramms, das zurzeit im Gange ist, befindet sich das Unternehmen in einer günstigen Position für ein transformatives Jahr."

Die Bruttoeinnahmen, die das Unternehmen aus dem Verkauf der Einheiten erzielt, werden für den Erwerb der Konzessionsgebiete verwendet werden, die in der Pressemitteilung vom 15. Februar 2022 beschrieben sind.

In Zusammenhang mit dem Angebot gab das Unternehmen (i) 240.000 Stammaktien des Unternehmens, was 4 % der gesamten Bruttoeinnahmen aus dem Angebot entspricht, die in Form von Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie ausbezahlt werden, und (ii) 720.000 Broker-Warrants aus, wobei jeder dieser Warrants seinen Inhaber berechtigt, für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschluss des Angebots eine Einheit des Unternehmens (eine "Vermittlereinheit") zu einem Preis von 0,50 $ pro Vermittlereinheit zu erwerben. Jede Vermittlereinheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, der innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,75 $ ausgeübt werden kann.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA oder an US-Bürger verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und dem geltenden Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Aushängeschild des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Corvette in der Region James Bay in Québec, das die zu 100 % unternehmenseigene Claim-Blöcke Corvette, FCI East, FCI West, Deca-Goose, Felix und Corvette East umfasst. Die Claim-Blöcke grenzen aneinander und beherbergen erhebliches potenzielles Lithiumpotenzial, das sich im Spodumen-Pegmatit CV5-6 zeigt. Dieser ergab bei Bohrungen einen Abschnitt von 0,94 % Li2O und 117 ppm Ta2O5 auf 155,1 m (CF21-002) sowie 1,25 % Li2O und 194 ppm Ta2O5 auf 58,1 m (CF21-003). Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.

Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Eigentumsanteile am Konzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho (USA), das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag über 12 m sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.

Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Grundstück Pontax (QC), das Grundstück Golden Silica (BC) und das Lithium-Grundstück Hidden Lake (NWT), an dem das Unternehmen zu 40 % beteiligt ist, sowie mehrere andere Vermögenswerte in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (778) 945-2950 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.

Für das Board of Directors

"BLAIR WAY"

Blair Way, President & Director

"ADRIAN LAMOUREUX"

Adrian Lamoureux, CEO & Director

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressmeldung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als "zukunftsgerichtete Aussagen" zu verstehen und werden hiermit als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung jener, die sich auf die zukünftigen Betriebsaktivitäten und Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

