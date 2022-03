Stahlaktien zählen am Montag nach den Aussagen von Salzgitter zur Dividende zu den stärksten Werten an der Börse. Thyssenkrupp kann dem Branchentrend allerdings nicht folgen. Zu tief sitzt offensichtlich noch der Schock nach der Aussetzung der Cashflow-Prognose vergangene Woche. Derweil gibt es neues zum Thema "grüner Stahl".So soll der Energieerzeuger Steag künftig das Stahlwerk von Thyssenkrupp in Duisburg mit grünem Wasserstoff versorgen. Wie die Unternehmen am Montag mitteilten, wurde darüber ...

