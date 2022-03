Lincotek und Pegasus schließen sich zusammen, um einen noch vollständigeren Komplettdienst für den globalen orthopädischen Gerätemarkt bereitzustellen

Der globale Auftragsfertiger Lincotek hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der medizinischen Abteilung von Pegasus in Italien unterzeichnet hat. Die Alaria-Familie bleibt vollständig im Geschäft involviert und Alberto Alaria wird die Rolle des Geschäftsführers der neuen Einheit übernehmen.

Das Übereinkommen wird die medizinische Abteilung der Lincotek Group weiter stärken, die ihr globales Investitionsprogramm fortsetzt, um auf immer anspruchsvollere Kundenanforderungen in Bezug auf integrierte Lösungen zu reagieren. Das Unternehmen reagiert mithilfe neuer Technologien und Automatisierung auf das wachsende Interesse des orthopädischen Gerätemarkts anautomatisierten Schmiedediensten und erhöht die Effizienz in der Lieferkette, definiert neue Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards und reduziert die Lieferzeit weiter.

Die Investition stellt eine wichtige Hinzufügung zu bereits umfangreichen internen Fähigkeiten von Lincotek Medical dar und stärkt den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens, indem es besondere, hochmoderne Fähigkeiten im Schmiedebereich erhält.

Pegasus wurde 2007 im norditalienischen Turin gegründet und beschloss 2019 die Expansion seiner innovativen Schmiedeprozesse in den Medizinmarkt. Die brandneue Anlage mit einer Grundfläche von etwa 3.000 Quadratmetern ist komplett orthopädischen Anwendungen gewidmet, verfügt über eine Zertifizierung gemäß ISO 13485 und ein internes Labor, das gemäß ISO 17025 zertifiziert ist. Die Schmiedeanlage von Lincotek bietet ein besonderes Maß an Automatisierung im gesamten Fertigungsprozess und gewährleistet hochmoderne Produktqualität, vollständige Prozesskontrolle und Wiederholbarkeit.

Die vollständig automatisierte Schmiedeanlage - die die Fertigung qualitativ hochwertiger geschmiedeter implantierbarer Teile im Einklang mit Kundenspezifikationen ermöglicht ist das Vorzeigestück eines vollständigen Produktionsdienstes für geschmiedete Komponenten. Diese Fähigkeiten werden mit einem hochmodernen, AMS-2750-konformen Wärmebehandlungsofen, einer automatisierten Beizanlage und Eindringmittelprüfungseinheit, Laborgeräten, interner Formfertigung, einer robotergesteuerten Entgrat- und Poliereinheit sowie computergesteuerter Dimensionskontrolle kombiniert.

Lincotek Medical wird daher durch Single-Service oder vollintegrierte Lösungen eine neue, beeindruckende Hochvolumenkapazität anbieten, um OEMs bei einer strategischen langfristigen Partnerschaft zu unterstützen.

Winfried Schaller, CEO von Lincotek Group, kommentierte: "Mit dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der medizinischen Abteilung von Pegasus ist Lincotek Medical nun in einer stärkeren Position denn je, um orthopädische OEMs zu unterstützen. Durch die Kombination dieses beeindruckenden Schmiededienstes mit unserem bestehenden Angebot können wir Kunden helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben und noch schneller auf den Markt zu kommen. Es handelt sich hier wirklich um eine neue Welt der modernen Automatisierung und Produktivität."

Alberto Alaria, der Geschäftsführer des Unternehmens, kommentierte im Namen von Pegasus mit folgenden Worten: "Pegasus ist stolz, die Partnerschaft mit der Lincotek Group einzugehen, die eine hervorragende Chance bietet, unsere Präsenz im Markt geschmiedeter medizinischer Implantate durch das Angebot qualitativ hochwertiger Produkte auszubauen. Die neuen Synergien und die Produktintegration, die dadurch generiert werden, sorgen dafür, dass wir einen Schritt voraus sind und schaffen die Möglichkeit der weiteren Stärkung der Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Kunden."

Da die gesamten Prozesse nun intern stattfinden können, können sich orthopädische OEMs nun auf einen gut etablierten Partner mit umfangreichen Fähigkeiten verlassen, der die Kernkompetenzen Forschung und Entwicklung, Produktdesign, behördliche Angelegenheiten und Fertigung unter einem Dach kombiniert, wodurch sie sich weiterhin auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

Über Lincotek

Lincotek, mit Geschäftssitz in Rubbiano, Parma Italien, ist ein globaler Auftragsfertiger für Dienste in Nischenmärkten, einschließlich industrieller Gasturbinen, Luftfahrt- und medizinische Geräteanwendungen und ist der führende Hersteller industrieller Beschichtungsgeräte und einer der am meisten respektierten Produzenten im Bereich Herstellung von Additiven. Die Gruppe befindet sich im Familienbesitz und beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter in 17 Produktionsanlagen in Europa, Nordamerika und Asien.

Über Pegasus

PEGASUS wurde im Jahr 2007 in Favria, Turin (Italien) auf einem Grundstück von 100.000 Quadratmetern (davon 20.000 überdacht) gegründet und verfügt über Schmiede-, Wärmebehandlungs-, Bearbeitungs- und NDT-Inspektionsfähigkeiten für die Produktion geschmiedeter und gerollter Komponenten für industrielle und medizinische Zwecke.

Weitere Informationen finden Sie unter lincotek.com

